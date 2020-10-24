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Ekonomi Ucuz Alan Adı Satın Alma- Domain Alma
Ekonomi

Ucuz Alan Adı Satın Alma- Domain Alma

Ucuz Alan Adı Satın Alma- Domain Alma. Alan adı, bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Peki, web sitesi alan adı, domain adı nasıl satın alınır? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-24 00:36:00 -
Ucuz Alan Adı Satın Alma- Domain Alma

Alan adları, “ip adresi” denilen, bilgisayarların birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir.

Alan adı neden satın alınır?

Onaylı kayıt ediciden (Hostinger gibi) alan adı tecil ettiğinizde belirli bir süre boyunca o alan adını kullanma haklarınızı güvene alırsınız.

Alan adınızı kaydettiğinizde, sonraki adım onu web sitenizin barındırıldığı sunucuya yönlendirmektir. Herhangi bir değişiklik yaptığınızda değişikliklerin geçerli olabilmesi için 72 saat beklemeniz gerekebilir. Bu süre boyunca tüm dünyadaki internet servis sağlayıcıları kayıtlarını günceller.

Alan adına sahip olmanın bir diğer iyi yanı ise onu e-posta adresleri gibi diğer servisler ile ilişkilendirebilmenizdir. Alt alan adı (ör: http://altalanadi.adiniz.com) oluşturabilir, yönlendiriciler veya ileticiler kurabilirsiniz. Hatta birden fazla alan adı alabilir ve hepsini aynı web sitesine yönlendirebilirsiniz.

Alan adları aynı zamanda transfer edilebilirdir.

Alan adı nasıl alınır?

Güvenilir bir domain yetkilisini seçin (Hostinger gibi).

Domain sorgulama aracı'nı açın.

Domain adınızı sorgulayarak aratın.

Kullanılabilir en iyi seçeneği seçin.

Siparişinizi tamamlayın ve domain kaydını bitirin.

Yeni domain adresinizi onaylayın.

Alan adı tescili ne demek?

Domain tescili, herhangi bir kişi ya da kurum tarafından kullanılmayan diğer bir deyişle boşta olan bir alan adını tescil etmek bir nevi kiralamaktır. Kiralamaktan kasıt belirli sürelerle alan adını uzatma işlemi yapmanız gerektiğidir.

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