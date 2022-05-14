Uçuştan önce bagajdan kaçan sevimli köpek! Pisti birbirine kattı

Bagajda bulunduğu kafesinden kaçan sevimli köpek, havalimanı pistini birbirine kattı.

Meksika'daki bir havalimanında uçuşa hazırlanan uçağın bagajındaki köpek kaçtı.

Zorlukla yakalandı

Görevliler köpeği yakalamak için ne yapacağını şaşırırken, yaşananlar havalimanındaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Köpek bir süre sonra yakalanıp bagajdaki yerine götürülürken, uçuşta herhangi bir aksaklık yaşanmadı.