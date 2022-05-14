Uçuştan önce bagajdan kaçan sevimli köpek! Pisti birbirine kattı
Meksika'daki bir havalimanında bagajdan kaçan köpek, pisti birbirine kattı. Havalimanı görevlileri köpeği yakalamak için yoğun çaba sarf ederken ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
Bagajda bulunduğu kafesinden kaçan sevimli köpek, havalimanı pistini birbirine kattı.
Meksika'daki bir havalimanında uçuşa hazırlanan uçağın bagajındaki köpek kaçtı.
Zorlukla yakalandı
Görevliler köpeği yakalamak için ne yapacağını şaşırırken, yaşananlar havalimanındaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Köpek bir süre sonra yakalanıp bagajdaki yerine götürülürken, uçuşta herhangi bir aksaklık yaşanmadı.