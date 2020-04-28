Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den uçak seferleri ile ilgili açıklama
Uçuşlar ne zaman başlayacak? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada temasın azalması için seyahatler kısıtlandı. Birçok ülke ülke giriş çıkışlarını yasakladı. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle uçuşların durdurulması kararı alınmış, yurt içi ve yurt dışına uçuşlar durdurulmuştu. Vatandaşlar gün geçtikçe koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri araştırarak detayları sorguluyor. Bu kapsamda yurtiçi ve yurt dışı uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den uçak seferleri ile ilgili açıklama geldi.
Uçuşlar ne zaman başlayacak?
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları durdurma kararının 28 Mayıs’a uzatıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur." ifadesine yer verdi.
Pegasus iptal etti
Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.