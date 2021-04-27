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Yaşam Uçuşlar iptal edilecek mi? Tam kapanmada uçak seyahatleri ne olacak?
Yaşam

Uçuşlar iptal edilecek mi? Tam kapanmada uçak seyahatleri ne olacak?

Uçak yolculuğu yasaktan muaf mı? Uçuşlar iptal mi? THY'den açıklama geldi mi? Önceden alınmış uçak biletleri olanlar tam kapanma sürecinde uçuşlarının ne olacağını merak ediyor. 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma uygulamasında uçuşlar iptal mi edilecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:36:00 -
Uçuşlar iptal edilecek mi? Tam kapanmada uçak seyahatleri ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan tam kapanma dönemine geçildiğini duyurdu. Birçok vatandaş uçuş yolculuğunun, uçuş seyahatlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor.

Tam kapanmada uçak seyahatleri ne olacak?

Uçak seferlerinin iptali gibi bir durumla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirmişti.

Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

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