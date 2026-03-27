İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi

İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre Zamir, insan gücü krizine çözüm bulunamaması halinde ordunun içten içe çökeceğini belirtti. Özellikle Lübnan’ın güneyindeki askeri faaliyetlerin genişlemesi, Gazze Şeridi’ndeki işgalin sürdürülmesi ve Batı Şeria ile Ürdün Vadisi’ndeki yeni yerleşim yerlerinin korunması gibi görevler, ordunun üzerindeki baskıyı artırıyor.

Buna karşın, yasal düzenlemeler nedeniyle hizmet süresinin 30 aya düşürülmesi ve muvazzaf askerlerin süre uzatımlarının iptal edilmesi, personel sayısında ciddi bir düşüşe yol açıyor.

400 bin yedek asker gündemde

Ordudaki personel açığını kapatmak amacıyla İsrail hükümetinin, mayıs ayına kadar 400.000 yedek askerin göreve çağrılmasını onaylaması bekleniyor. Eski Başbakan Naftali Bennett de süreci değerlendirerek, ordunun ülkeyi savunabilmesi için acilen 20.000 ek askere ihtiyaç duyduğunu yineledi.

Çok cepheli savaşın getirdiği tükenme

İsrail hükümetinden Bakan Ze’ev Elkin de ordunun çok cepheli bir savaş ortamında insan gücü sorunu yaşadığını kabul etti. Ordu; bir yandan Gazze ve Batı Şeria’daki operasyonlarını sürdürürken, diğer yandan Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalar ve İran ile devam eden gerilim nedeniyle ciddi bir yıpranma sürecine girmiş durumda.

Genelkurmay Başkanı Zamir, kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Birçok kırmızı bayrak kaldırıyorum" diyerek durumun vahametine dikkat çekti.