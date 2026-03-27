Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen imzaladı! O mahalle için karar verildi!
Manisa'nın Soma'nın ilçesinde yer alan bir mahalle, bölgenin heyelan riski nedeniyle başka bir yere taşınacak.
Manisa'nın Soma'nın ilçesinde yer alan bir mahalle, bölgenin heyelan riski nedeniyle başka bir yere taşınacak.
Konuya ilişkin dikkat çeken Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MAHALLE BAŞKA BİR YERE KURULACAK Karara göre, Soma ilçesi Eğnez Mahallesi halkı, adı geçen yerleşim yerinin heyelan tehlikesinin bulunması nedeniyle kararın ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere yerleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.
6292 SAYILI KANUN'UN 4'ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMI 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi, orman köylülerinin kalkındırılması amacıyla nakline karar verilen köylerdeki hak sahiplerine verilecek taşınmazların (bina, arsa, arazi) bedellerinin peşin veya 20 yıla kadar faizsiz taksitlerle tahsil edilmesini düzenler. Bu süreçte taşınmazların devir, tescil ve yerleşim işlemleri karşılıklı anlaşma ile yürütülür.
