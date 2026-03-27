Siyaset
Ankara'da CHP'nin ihale depremi: Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor!

Ankara'da CHP'nin ihale depremi: Mansur Yavaş hakim karşısına çıkıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2022 Denetim Komisyonu raporunda yer alan usulsüzlük tespitleri sonrası süreç yargıya taşındı. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı’nın da bulunduğu 10 üst düzey isim, “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 18 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Ankara'da "şeffaf belediyecilik" tartışmalarını yeniden alevlendirecek bir dava süreci başlıyor.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, belediyenin fen işleri ihalelerinde mevzuata aykırı hareket edildiği ve belirli firmalara imtiyaz sağlandığı öne sürülüyor.

 

SORUŞTURMANIN KAYNAĞI: USULSÜZ İŞ DENEYİM BELGELERİ

Krizin fitilini, dönemin Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından yargıya taşınan 2022 Denetim Komisyonu Raporu ateşledi. Bilirkişi raporuna yansıyan ve mahkemeye sunulan çarpıcı tespitler şunlar:

Geçersiz Belgeler: İhaleyi kazanan firmaların sunduğu "İş Deneyim Belgeleri"nin sürelerinin dolduğu ancak buna rağmen ihale dışı bırakılmadıkları belirlendi.

EKAP Müdahalesi: Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden otomatik olarak elenmesi gereken tekliflerin, manuel müdahalelerle geçerli sayıldığı iddia ediliyor.

Adrese Teslim Şartnameler: İhale şartnamelerinin, sadece belirli firmaların elindeki ekipman ve yeterliliklere göre "kişiye özel" hazırlandığı dosyada geniş yer buluyor.

 

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK 10 KRİTİK İSİM

"Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak olan sanık listesinde belediyenin icracı birimlerinin başındaki isimler yer alıyor:

Erol Gündüz (ABB Genel Sekreter Yardımcısı)
Yetiş Ali Aslan (Fen İşleri Daire Başkanı)
S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A., T.Y. (İhale Komisyonu Üyeleri ve Teknik Personel)

 

YAVAŞ’IN "DOSYAM YOK" SÖZLERİNE YARGI CEVABI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her fırsatta hakkındaki iddiaları reddederek "Alnımız ak, soruşturmamız yok" demişti. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan çıkan bu üçüncü soruşturma izni, Yavaş’ın savunmasını zorlaştırıyor. Yargı kaynakları; ihalelerin yanı sıra ANFA personel alımları ve konser ödemeleriyle ilgili de çok sayıda dosyanın inceleme aşamasında olduğunu belirtiyor.

 

İLK DURUŞMA 18 MAYIS’TA

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Mahkeme, bürokratların bu işlemleri yaparken siyasi bir talimat alıp almadıklarını ve kamu zararının boyutunu araştıracak.

Kaynak: Sabah Gazetesi

