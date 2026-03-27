Gündem ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti
Gündem

ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği son saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Savaş hukukunu hiçe sayarak doğrudan sivilleri hedef alan füzeler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masumların kanını döktü. Gelen ilk bilgilere göre en az 6 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarış sürüyor.

İran basınından yansıyan bilgilere göre, özellikle Kum kentinde bulunan 3 müstakil konut, saldırıların ana hedefi oldu. Savaş uçakları ve füzelerle gerçekleştirilen bu alçak saldırılarda evler yerle bir edilirken, bölgedeki birçok sivilin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği bildirildi.

İran Kızılayı teyit etti: Üç şehirde yıkım var

İran Kızılayı tarafından yapılan resmi açıklamada; Urmiye, Kum ve Tahran şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarının ağır bombardımana tutulduğu doğrulandı.

Birçok binanın ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz yığınları arasında canlı bir nefes aradığı ifade edildi.

Washington ve Tel Aviv’den kirli ittifak

Bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan başka bir gayesi olmayan ABD ve İsrail yönetimi, sivil katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle stratejik önemi olmayan, halkın yaşadığı mahallelerin vurulması, bu saldırıların askeri bir amaçtan ziyade bir yıldırma ve terör faaliyeti olduğunu bir kez daha kanıtladı.

