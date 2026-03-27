ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı!

ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı!

Vladimir Putin, Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçlarının henüz öngörülemediğini belirterek, tarafların bile süreci kestiremediğini söyledi. Putin, bu belirsizliklere karşı Rusya’nın güçlü kalması gerektiğini vurguladı.

İran, ABD-İsrail savaşı 27'nci gününde hız kesmeden devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Orta Doğu'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi. Putin, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

 

'SEKTÖRLERİN TAMAMI DARBE ALDI'

Orta Doğu’daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, "Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddi zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı." ifadelerini kullandı.

 

'ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMANIN SONUÇLARI ŞİMDİLİK ÖNGÖRÜLEMEZ'

Putin, çatışmaların etkisinin COVID-19 salgını dönemiyle kıyaslandığına işaret ederek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

Rusya’nın emtia fiyatlarındaki artıştan elde ettiği konjonktürel gelirlerin ihtiyatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir." diye konuştu.

 

'RUSYA GÜÇLÜ OLMALIDIR'

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonomininyeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

 

RUSYA'DAN, ABD'YE İRAN'IN NÜKLEER ALTYAPISINA SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, ABD ile İsrail'in dün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığına İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğine dikkati çekilen açıklamada, buna rağmen Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınına tehlikeli saldırı düzenlendiği belirtildi.

 

'PERVASIZ VE SORUMSUZ YAKLAŞIMDAN DOLAYI KIZGINIZ'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pervasız ve sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız. Saldırganların, İran sivil halkı arasında çok sayıda can kaybına yol açan suç içerikli eylemlerini gizlemek ve haklı çıkarmak için bölgede büyük ölçekli nükleer felaket yaratmaya çalıştıkları izlenimi oluşuyor. Washington ve Batı Kudüs, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların geri dönüşü olmayan insani ve çevresel sonuçlara yol açacağını anlamalı."

Rus uzmanlar dahil santraldeki personelin hayatının tehlikede olduğu belirtilen açıklamada, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ile İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapılarak, "İran'a gerekçesiz, pervasızca ve sorumsuzca saldıranların, aklını başına almalarını, İran'ın nükleer enerji altyapısına yönelik saldırılar dahil sebepsiz saldırganlıklarına son vermelerini talep ediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bu konuda net tepki göstermelerini ve kararlı adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

