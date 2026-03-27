Yatak odasından vekil çıkaran zihniyet Akit’e saldırıyor! O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi.

Karahasanoğlu yazısında, CHP’li siyasetçilerin ve yandaşı medyanın "fikir özgürlüğü" maskesi arkasına sığındığını ancak kendilerine yönelik en küçük eleştiride mahkemelere koştuklarını belirtti. Vatandaşı susturmak için onlarca avukatla tazminat davaları açanların, sıra kendi hakaretlerine gelince "basın hürriyeti" diye feryat ettiklerini vurguladı.

Özel kalem müdiresi skandalı yeniden gündemde

Özgür Özel’in mahalle kahvesi üslubuyla Akit’e saldırdığını belirten Karahasanoğlu, CHP’nin kurumsal hafızasına dair ağır hatırlatmalarda bulundu. Eski genel başkanın evli özel kalem müdiresi ile yaşadığı gayriahlaki ilişkinin ve ardından o ismin milletvekili yapılmasının partinin üzerine kara bir leke olarak yapıştığını ifade eden yazar, "Bu partinin o gün kapısına kilit vurulması gerekirdi" dedi.

"Hodri meydan: İspatlamayan müfteridir"

Özgür Özel’in "Akit’e bilgi sızdırılıyor" iddialarına da değinen Karahasanoğlu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. CHP liderine çağrıda bulunan Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kendi telefonumuzu önünüze koyalım, mail hesabımızı açalım; bakalım bize o bilgi iddia ettiğiniz kişiden mi gelmiş. Yalanın bini bir para."

Önder Sav örneğiyle cevap verdi

Yazısında geçmişten bir örnek veren Karahasanoğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın da benzer iftiralarla Akit’i hedef aldığını ancak gerçeklerin belgelerle ortaya konulduğunu hatırlattı. Özgür Özel’in partisinin tarihini bilmediğini savunan Karahasanoğlu, "O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi. Bizim şiddetle işimiz yok ama öyle rezil olursun ki keşke bir tokat yeseydim dersin" diyerek yazısını noktaladı.

