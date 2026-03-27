Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı?

Yazısında TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği) ve Basın Konseyi gibi yapıların ikiyüzlülüğünü ifşa eden Murat Alan, bu kurumların "basın özgürlüğü" maskesi takarak sadece kendi mahallelerini savunduklarını belirtti. MİT mensuplarının ifşası gibi casusluk dosyalarında yargılanan isimlere anında "dayanışma" mesajı yağdıranların, Akit’e yapılan saldırı karşısında "ölü taklidi" yapmasına dikkat çekti.

"CHP’nin arka bahçesi misiniz?"

Murat Alan, "Gazetecilik suç değildir" sloganını sadece devlete karşı faaliyet yürütenler için kullanan bu yapıların, milli ve manevi değerlerin kalesi olan Akit Gazetesi hedef gösterildiğinde neden sustuğunu sordu. Alan, bu kuruluşların sivil toplum örgütü değil, adeta bir siyasi hattın ve CHP’nin medya uzantısı gibi hareket ettiğini vurguladı.

İkiyüzlü çifte standart

Ortaya çıkan tablonun son derece net olduğunu ifade eden Alan, sözde basın örgütlerinin kirli stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Size yakın olana ‘gazeteci’, uzak olana ‘hedef’; size yakın olana ‘özgürlük’, uzak olana ‘linç’. Bunun adı gazetecilik değildir, bu mesleği siyasi konfora feda etmektir."

Ak Parti'deki sessizliğe de not düştü

Murat Alan yazısının sonunda, sadece sol cenahın değil, AK Parti içindeki bazı isimlerin de bu saldırı karşısında "sessizlik yemini" ettiğine dikkat çekerek, bu konuyu başka bir yazıda ele alacağının sinyalini verdi. Alan, "Cevap vermenize gerek yok. Çünkü konuştuğunuzda değil, sustuğunuzda daha anlaşılır oluyorsunuz" diyerek meslek etik ilkelerini çiğneyenlere sert bir ders verdi.

