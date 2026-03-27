Samsun’da kahverengi kokarca seferberliği!

Samsun’da tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı sahada kapsamlı mücadele başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe koordinasyon kurulu kararları gereği Terme ilçesinde 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak kahverengi kokarca ile kışlak mücadelesine devam ediyor. 74 kırsal mahallelerde muhtarlıklar aracılığı ile kurulan ekipler ve 8 merkez mahallede Terme Belediyesi ekiplerinin yardımıyla ilaçlamalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmanlarla birlikte bugün Terme ilçesi Çardak Mahallesi’nde başlayan ilaçlama, Şeyhli ve Mescitli mahallelerinde devam edecek.

Erkenden önlem alınmaya başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle kahverengi kokarcalar havaların ısınmasıyla beraber kışlaklarda hareketlenip dışarıya çıkmaya başladılar. Sıcaklığın ortalama 17 dereceye ulaştığı döneme kadar bu çıkışlar devam edecek. Tabii biz burada şu dönemde kahverengi kokarcalar çıkıp sahaya yayılmadan, tarım arazilerimize yayılmadan kışlaklarda onları imha etmek istiyoruz. Böylece daha az emek harcayarak, daha az ilaç kullanarak bu kokarcaları imha ederek ürünlerimizde yapacağı zararın önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

‘300’den fazla ürüne zarar veriyor’

Kahverengi kokarcaların fındık başta olmak üzere 300’den fazla ürüne zarar verdiğini ifade eden Yılmaz, “İlimiz içinde son derece önemli ürün olan ve ekonomimize ciddi katkı sağlayan fındık başka olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe, sebzelerde, fasulyede, mısırda, tüm ürünlerimizde zarar yapıyor. 300'den fazla üründe zarar yapan bir zararlı. Polifag ve istilacı bir tür, mücadele edilmediği takdirde çok ciddi zararlara neden olabiliyor. Ve mücadelesi topyekun yapılmak zorunda. Bir kurumun bir başına yapacağı bir mücadele değil, tüm paydaşlarımızın bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyor ve ilimizde şu an büyük oranda tüm paydaşlarımızın katılımıyla bu mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kışlak mücadelesi 20 Nisan’a kadar sürecek

Kışlak mücadelesinin 20 Nisan’a kadar süreceğini ifade eden Yılmaz, “Nisan ayının 20'sinden sonra da hemen kışlakların etrafında bir kimyasal ilaçlama çalışmaları yapacağız. Bitki koruma ürünlerini kullanarak, daha sonra da bahçelerde bu mücadele çalışmalarına devam edeceğiz. Kahverengi kokarca özellikle ilimizin doğu kesiminde Terme, Çarşamba, Salıpazarı bu ilçelerimizin olduğu tarafta yoğun bir şekilde görülüyor ve mücadele çalışmalarımız burada yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi diğer ilçelerimizde de takibini yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde de görülen yerlerde mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şu an ilimizin tamamında sahada ekiplerimiz bu kontrolleri, takipleri yapıyorlar ve ilaçlama gerek duyulan yerlerde mutlaka bu ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile eğitim faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Yılmaz, “Kahverengi kokarca mücadelesiyle ilgili olarak sahada ekiplerimiz tarafından tüm ilçelerimizde zararlının tanınması, mücadelesinin ne şekilde yapılacağına dair eğitim yayın faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Üreticilerimizi bilgilendirmeye, mücadelenin başladığı tarihi, ne zaman başlayacağı, neler yapılması gerektiğini üreticilerimize arkadaşlarımız anlatıyor yaptığımız eğitim toplantılarıyla. Tabi bunun dışında kışlak mücadelesinde biyosidal ürünler kullanılıyor. Bu biyosidal ürünler rastgele kullanılmaması gerekiyor. Bu ürünleri kullanacak arkadaşlarımızı da eğitime tabi tuttuk” dedi.