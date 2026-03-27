Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor

Süreci 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’ye kadar durdurduğunu ileri süren Trump, bir yandan görüşmelerin çok iyi gittiğini savunurken diğer yandan "sahte medya" olarak nitelendirdiği kuruluşları suçlamaya devam ediyor. Daha önce saldırıları beş gün ertelediğini duyuran Trump’ın, bu süreyi sürekli güncellemesi "Ne yapacağını bilemiyor" yorumlarına neden oldu.

Enerji santralleri hedefte ama adım atılamıyor

Trump, ABD Savaş Bakanlığı’na (Savunma Bakanlığı) İran enerji santralleri ve altyapısına yönelik her türlü askeri hamleyi erteleme talimatı verdiğini bizzat itiraf etti. Washington yönetiminin bu kararsız tutumu ve saldırı planlarını sürekli ileri bir tarihe ötelemesi, ABD’nin bölgedeki operasyonel gücünün ve stratejisinin tıkandığı şeklinde yorumlanıyor.

Piyasalarda Trump belirsizliği

Trump’ın bu gelgitli açıklamaları küresel piyasaları da etkiledi. İran’a yönelik askeri tehditlerin ötelenmesiyle birlikte brent petrol fiyatları 93 dolara geriledi. Uzmanlar, Trump yönetiminin İran karşısında somut bir adım atmak yerine süreyi uzatarak zaman kazanmaya çalıştığına dikkat çekiyor.