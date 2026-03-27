Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı
Çekya'da İsrail'e parça üreten fabrikayı tek başına yakan Müslüman genç Avrupa'da gündem oldu.
Çekya'da İsrail'e parça üreten fabrikayı tek başına yakan Müslüman genç Avrupa'da gündem oldu.
Avrupa'da Yusuf Mursi isimli genci konuşuyor. Zira Mursi, Çekya'da İsrail için drone parçası üreten fabrikayı tek başına yaktı.
Yakalanan Yusuf Mursi'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor. Ancak sosyal medyada yansıyan fotoğraftaki gülümsemesi de dikkat çekti.