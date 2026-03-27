  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PFDK'dan Süper Lig ekibine ceza

Süper Lig ekibi Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) para cezası aldı.

Süper Lig’de bulunan Kayserispor’a geride kalan hafta oynadığı Karagümrük maçında yaşaran olumsuzluklardan dolayı ceza geldi. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kayserispor’a stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/1. maddesi uyarınca 480 bin TL para cezası verildi. Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey tribün Kuzey Alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine de karar verildi.

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen’e de 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin TL para cezası verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23