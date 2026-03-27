Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet başlıyor

Elektrikli araç şarj hizmetindeki yeni düzenlemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirip sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve şarj ekosisteminde daha hızlı, güvenilir hizmet sağlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 23 Mart'ta yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği değişikliklerini değerlendiren Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel, söz konusu değişikliklerin sektör için çok önemli olduğunu belirterek, "Değişikliklerle ünite gücü bazlı fiyatlandırmanın kaldırılması ve hızlı ve yavaş şarj (AC-DC) ayrımına dayalı sade bir yapı benimsenmesi kullanıcı tarafında fiyat şeffaflığını artıracak ve sektördeki rekabete katkı sağlayacak" dedi.

Şarj istasyonu tarifelerinin farklılaştırılmasıyla saat ve konum bazlı indirimin gündeme geleceğine işaret eden Yurdagel, bu değişikliklerin aynı zamanda bayram ve tatil gibi yoğun günlerde şarj yönetimi, şebeke verimliliği ve dinamik fiyatlama açısından sektör paydaşlarına önemli imkanlar sunacağını söyledi.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME ZORUNLULUĞU

Yurdagel, yeni düzenlemeyle "ortak kullanım" da denilen roaming anlaşmalarının yasal çerçeveye alındığını, böylece farklı şarj ağı operatörleri arasında kurulacak entegrasyonların takibi ile standartlaşmasının sağlanacağını ve elektrikli araç kullanıcılarının daha geniş şarj ağına erişiminin kolaylaşacağını dile getirdi.

Akıllı şarj sistemlerinin teşvik edilmesi ve yönetmelik kapsamına alınmasıyla, enerji yönetimi açısından daha sürdürülebilir bir yapının önünün açılacağını vurgulayan Yurdagel, şöyle devam etti:

"Kullanıcılara yönelik otoyollarda yer alan şarj istasyonlarında kredi kartıyla ödemenin zorunlu hale getirilmesi, erişilebilirliği artıracak. Ayrıca yeni düzenleme kapsamında DC şarj işlemlerinde yüzde 85 batarya doluluk oranına ulaşıldığında kullanıcıya önceden bilgi verilerek şarj işlemini bitirme imkanı getirilmekte. Bu uygulama özellikle bayram, tatil günleri gibi kullanım yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde şarj ünitelerinde oluşan bekleme sürelerinin azaltılmasına yardımcı olacak, kullanıcı memnuniyetini ve istasyon verimliliğini de artıracaktır."

MOBİL ŞARJ İSTASYONLARINA DA DÜZENLEME

Yurdagel, mobil şarj istasyonlarının düzenleme kapsamına alınmasının, özellikle geçici ihtiyaçlar, etkinlik alanları ve altyapının henüz gelişmediği bölgelere yönelik çözümlerin oluşturulmasında sektörde yol gösterici olacağını söyledi.

Şarj ağı operatörleri için çağrı merkezi zorunluluğu ve ISO 27001 bilgi güvenliği şartıyla da sektörde hizmet kalitesinin ve veri güvenliğinin yeni bir seviyeye taşınmasının sağlanacağını belirten Yurdagel, şunları kaydetti: "Yönetmelik değişikliğini, sektörde sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, kullanıcı deneyimini iyileştiren, rekabeti ve şeffaflığı artıran ve yeni teknolojilere uyumu hızlandıran kapsamlı bir dönüşüm paketi olarak değerlendiriyoruz. Voltrun olarak bu yeni döneme hızlı uyum sağlamak için gerekli teknik ve operasyonel çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Amacımız, kullanıcılarımıza daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir bir şarj deneyimi sunarken, ülkemizin elektrikli mobilite dönüşümüne güçlü katkı sağlamaya devam etmektir."

ŞEFFAFLIĞI ARTIRACAK

Beefull Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Arın da yönetmelikteki değişikliklerin, özellikle son kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve şeffaflığı artırmaya yönelik önemli adımlar içerdiğini ifade etti.

Tek tip fiyatlandırma yaklaşımı ve ek ücretlerin kaldırılmasıyla tüketicilerin artık ödediği bedeli daha net anlayabileceğini vurgulayan Arın, "Ayrıca kredi kartıyla doğrudan ödeme imkanının getirilmesi ve bu işlemlerden ilave ücret alınmaması, kullanıcı dostu bir dönüşüm sağlıyor. Gerçek zamanlı fiyat ve müsaitlik bilgilerinin paylaşılmasıyla erişilebilirlik ve güven unsuru da ciddi şekilde güçleniyor. Dolayısıyla hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmetin yolu açılmış oluyor. Düzenlemedeki bilgi güvenliği standartları, çağrı merkezi zorunlulukları ve roaming bildirim yükümlülükleri gibi başlıklar, sektörde kurumsallaşmayı hızlandıracaktır ancak maliyetleri de yukarı çekecektir. Beefull olarak, yeni düzenlemelerin getirdiği şeffaflık ve kullanıcı odaklı yaklaşımı destekliyor, altyapımızı bu doğrultuda geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.