Koronavirüs salgınında Avrupa’da yeni bir panik yaşanmaya başlandı. İngiltere’de bulaştırıcılığı yüzde 70 artan bir mutasyon tespit edildi. İngiltere kaynaklı olarak Belçika ve Hollanda’da yeni tür koronavirüs vakaları görüldüğü öğrenildi. Hal böyle olunca birçok ülke İngiltere ile arasında uçuşları durdurdu. Peki, Türkiye hangi ülkelere uçuş yasağı getirdi?

Uçuş yasağı olan ülkeler? İngiltere Türkiye uçuşlar yasak mı?

Birçok ülke İngiltere ile arasındaki uçuşları durdurdu. Türkiye ise yalnızca İngiltere ile değil birkaç ülke ile uçuşları durdurma kararı aldı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” denildi.