‘Uçuş Rehberim’ ile uçak kaçırmaya son

Ertuğrul Şahan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘Uçuş Rehberim’ uygulamanın tanıtımı için Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde düzenlenen törendeki konuşmasında altyapı ve haberleşmenin güçlü ekonominin kalbi olduğu inancıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm modlarda dijitalleşeceğiz

Ülkenin bir bütün olarak kalkınması ve her noktasında sosyal ve ekonomik canlılığın sağlanmasının çağdaş, yenilikçi ve teknoloji temelli bir ulaştırma ve altyapı yaklaşımından geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Bu yaklaşımın, bölgemizde bir lojistik süper güç olma hedeflerimizi desteklemesi, ülke içinde ve bölgemizde mobiliteyi artırması yani yolcu, yük ve data taşımacılığında kesintisiz, hızlı ve verimli bir şekilde hizmet etmesi önemli. Bütün bunlar olurken, kendi teknolojimizi üreterek, yerli ve milli çözümlerle tüm ulaşım modlarında dijitalleşmek amacındayız” şeklinde konuştu. Katma değerli seyahati, yolcu deneyimi olarak vatandaşlara sunmak hedefinin parçası olan “Uçuş Rehberim” projesinin hizmete girdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Tüm hizmetler cepte

“Uçuş Rehberim mobil uygulamamızla havalimanlarımızda dileyen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz bir şekilde internetten faydalanabilecek. Ancak daha önemlisi, artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde; uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler. Uygulama sayesinde yolcular, havalimanlarındaki tüm hizmetleri de yine cep telefonlarından keşfedebilecekler. Uçuş Rehberim’in getirdiği diğer yenilik de ‘Aracım Nerede?’ hizmeti. Havalimanlarına aracını park eden yolcular bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar.”

Yoğunluk azalacak

Bakan Karaismailoğlu, tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen “Uçuş Rehberim” uygulamasıyla, bu alanlardaki yoğunluğun azaltılarak yolcuların kaybettiği zamanı en aza indireceklerini bildirdi. Karaismailoğlu, uygulamaya dahil edilecek “Çek-Gönder” hizmetiyle yolcuların sorunlarına en kısa zamanda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanacağına işaret etti. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi planlanan “Canlı Uçuş Takibi” mobil uygulamasıyla yolcuların uçuşlarını anlık takip edebileceklerini belirten Karaismailoğlu, ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarını kullanan yolcuların da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz cevap vererek ekonomik verimliliğe katkı sağlayacaklarını ifade etti.