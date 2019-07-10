Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos tarihinde Caddebostan Plajı’nda bir araya getirecek. Organizasyonda yarışmacılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacak.

6 yıl aradan sonra 4 Ağustos’ta Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek olan 4’üncü Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu. Yapılan bilgilendirmeye göre, dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye’nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden farklı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak. Yarışmacıların aynı zamanda uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda ise; ünlü sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan oturacak.

Uçuş ve spor dünyasından önemli isimler Uçuş Günü’nde

En üretici el yapımı uçuş araçlarını serin sularla buluşturacak takımların performanslarını oylayacak jüride ayrıca; pilotluk mesleğini profesyonel olarak sürdüren ve havacılık kariyerini savaş uçağına kadar çıkaran Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz yer alacağı bildirildi.

Ayrıca Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye’nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlıda yarışmacıları değerlendireceği aktarıldı.