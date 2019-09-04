Uçurumdan yuvarlanan at telef oldu
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.04 Eylül 2019 Çarşamba 09:22
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.
İlçenin Esenyurt Mahallesi, Değirmenyanı semtinde uçurumdan yuvarlanan sahipsiz at telef oldu.
Yaklaşık 80 metre uçurumdan yuvarlanarak ölen at, bulunduğu yerden alınarak gömüldü.
Mahalle sakinlerinden Naci Altuntaş, “Uçurumdan yuvarlanarak ölen atın kime ait olduğunu bilmiyoruz. Uçurumdan yuvarlanarak ölmüş” dedi.
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