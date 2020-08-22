  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaşlı kadın öldü
Aktüel

Uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaşlı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:05:11 -
Uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaşlı kadın öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Karester Yaylası'nda park halindeki 28 DR 580 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

Otomobilde bulunan 80 yaşındaki Emine Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşlı kadının cenazesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Şahin'in ailesi ile gezmek için yaylaya geldiği, otomobilin sürücüsü İlhan K. ve diğer aile üyeleri araçtan indikten bir süre sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı