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Gündem Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı
Gündem

Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 13:09:00 -
Üçüncü nükleer santral oraya yapılacak! Resmen açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

 

Fatih Dönmez, "Trakya’da yeni nükleer güç santrali için yer belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Dönmez, "Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı" ifadelerini kullandı. 

 

 

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