Üçüncü küresel kapışmanın ayak sesleri! Kritik tarih belli oldu! Avrupa, gizli seferberlik ilan etti

Eray Güçlüer, Akşam gazetesindeki köşe yazısında üçüncü küresel kapışmanın yaklaştığını ifade etti. ABD ve Batı'nın, Çin'in ekonomik yükselişini askeri güçle durdurma çabalarını anlatan Güçlüer, Çin ve Batı arasındaki askeri hazırlıkların 2030 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. Güçlüer, Avrupa'nın da zorunlu askerlik hazırlıklarına başladığını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Dünyamız maalesef kaçınılmaz olarak üçüncü bir küresel kapışmaya doğru hızla sürükleniyor. Özellikle iki kutuplu dünya düzeninin 1990'da sona ermesinden sonra ortaya çıkan çok kutuplu siyasal sistemde önce ABD ve Batı ekonomileri durgunluğa girdi, sonra da Çin karşısında zayıflamaya ve gerilemeye başladı. İşte bu günlerde etkisini daha fazla hissettiğimiz küresel krizin arka planındaki asıl sebep küresel sermayenin ABD ve Batıdan Çin'e kaymasıdır. Çin ile ticarette her yıl yaklaşık bir trilyon dolar açık veren ABD ve Batı'nın amacı Çin'in askeri alanda da denge sağlama seviyesine ulaşamadan üretim kabiliyetini askeri güç kullanarak durdurmak, aksi takdirde bir süre sonra Çin'i askeri güç kullanarak durdurabilmek de imkânsız hale gelebilir. Ukrayna dahil diğer krizler Çin öncesi küresel sistemin ABD ve Batı tarafından dizayn edilmeye çalışılmasından başka bir şey değildir. Ülkeler ABD ve Batı eksenine çekilmeye çalışılmakta, uzun süreli bir savaş için ihtiyaç duyulacak stratejik endüstriyel madde ve kaynaklara ABD ve Batı tarafından el konulmak istenmektedir.

KRİTİK TARİH 2030

Bir taraftan Çin Batı ve ABD'ye karşı, diğer taraftan ABD ve Batı Çin'e karşı bütün güçleriyle hazırlık yaparken her iki taraf üzerinde zamansal bir baskı da var. Hem ABD ve Avrupa devletleri hem de Çin yeni ordu yapılanmalarını 2028-2030 döneminde tamamlamayı planlıyorlar. Çin özellikle deniz kuvvetlerindeki eksiklerini tamamlayacak yeni uçak gemileri, fırkateyn ve muhripler inşa ederken aynı zamanda hava gücünü arttıracak J-20 tipi yeni nesil uçakları geliştirmeye çalışıyor. Buna karşı ABD ve Batı ise Çin'in insan gücüyle baş edebilmek için dron orduları ve robot birlikleri kurma peşinde. Olası bir üçüncü küresel kapışmanın geçmiş dünya savaşlarından asıl farkı yapay zeka temelli akıllı silah sistemleri olacak gibi görünüyor. Ayrıca taktik nükleer silahların yaygın şekilde kullanılması ve geçmişten farklı olarak ülkelerin vekalet aracı olarak kullanıldığı bölgesel çatışmaların çok daha uzun süreli olması beklenmekte. Ayrıca siber saldırıların asimetrik savaş yöntemi olarak yoğun şekilde kullanılmasının beklendiği yeni nesil savaş ortamında ülkelerin güçlü siber ordulara da ihtiyaç duyacakları anlaşılmaktadır.

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AVRUPA GİZLİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Bütün Avrupa ülkeleri askerliği mecburi hale getirmek için büyük bir hazırlık içerisindeler. Bazı ülkelerde İsrail gibi kadınların da zorunlu askerlik yapmalarını mecburi hale getirmeye başladılar. Savunma bütçelerini ikinci dünya savaşından beri ilk defa bu kadar yüksek seviyeye çıkaran Avrupa devletlerinin bunu sadece Rus tehdidinden dolayı yaptıklarını düşünmek çok sığ bir analiz olur. Büyük resimde Çin'i gözden kaçırmamak gerekir. Nihayetinde ABD ve Avrupa esas olarak Çin'e karşı hazırlık yapmaktalar, Rusya bu süreçte sadece ara kademedir."