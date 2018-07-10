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Üçüncü Havalimanı'nda bir ilk!

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nda 28 bin 200 kişi saha alıştırma eğitimleri alacak.

10 Temmuz 2018 Salı 10:59
Üçüncü Havalimanı'nda bir ilk!

İnşası devam eden Üçüncü Havalimanı'ndan 29 Ekim 2018 tarihinde tam anlamıyla taşınmak için çalışmalar sürüyor.

28 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Bu kapsamda da ORAT (Operasyon Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci hız kazandı. 2 yıl önce başlayan süreçte şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilecek.

Tamamlanacak eğitimlerden sonra 28 bin 200 kişi saha alıştırma eğitimleri alacak. ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart’ta başlamış ve 88 gün sürmüştü.

BİRÇOK ALANDA BİLGİ VERİLECEK

Bu verilecek eğitimde; apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini anlatılacak. Ayrıca saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:59
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