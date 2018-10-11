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Üçüncü Havalimanı biletleri satışa çıktı!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin satışa açıldığını, sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:54
Üçüncü Havalimanı biletleri satışa çıktı!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 31 Ekim ile 30 Aralık arasında icra edeceği uçuşların takvimini bugün açıklamıştı.

İşte o tweet:

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:54
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Türk Hava Yolları
  3. Bilal Ekşi
  4. Açıklama
  5. bilet fiyatları

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