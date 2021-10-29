Üçüncü çeyrekte 11.4 milyar dolar turizm geliri

Temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 78’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Ortalama harcama 74 dolar

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 74 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 78 doları buldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da 61 dolara vardı. Üçüncü çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 13 milyon 640 bin 672 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 84’ünü 11 milyon 457 bin 951’le yabancılar, yüzde 16’sını ise 2 milyon 182 bin 721’le yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 363.5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden 873 bin 27 vatandaşın ortalama harcaması 669 dolar oldu.

İlk iki çeyrek

Önceki dönemdeki rakamlar ise şöyle olmuştu: Ocak-Şubat-Mart 2021: 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar gelir, 2 milyon 600 bin 468 ziparetçi sayısı. Nisan-Mayıs-Haziran 2021: 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir, 4 milyon 66 bin 210 ziyaretçi sayısı.