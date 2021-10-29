  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Üçüncü çeyrekte 11.4 milyar dolar turizm geliri
Ekonomi

Üçüncü çeyrekte 11.4 milyar dolar turizm geliri

Türkiye’nin turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:44:00 -
Üçüncü çeyrekte 11.4 milyar dolar turizm geliri

Temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 78’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Ortalama harcama 74 dolar

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 74 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 78 doları buldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da 61 dolara vardı. Üçüncü çeyrekte Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 13 milyon 640 bin 672 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 84’ünü 11 milyon 457 bin 951’le yabancılar, yüzde 16’sını ise 2 milyon 182 bin 721’le yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 363.5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden 873 bin 27 vatandaşın ortalama harcaması 669 dolar oldu.

İlk iki çeyrek

Önceki dönemdeki rakamlar ise şöyle olmuştu: Ocak-Şubat-Mart 2021: 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar gelir, 2 milyon 600 bin 468 ziparetçi sayısı. Nisan-Mayıs-Haziran 2021: 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir, 4 milyon 66 bin 210 ziyaretçi sayısı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar
Dünya

Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar

Bosna'da Müslüman katliamının faillerinden biri olan Milorad Dodik, küstah bir adım a hazırlanıyor. Dodik ülkede yeni bir ordu kuracaklarını..
Fransızlar Türk ismi kahraman ilan etti
Dünya

Fransızlar Türk ismi kahraman ilan etti

Fransa merkezli Orientxxi internet sitesinin yazarlarından Emile Bouvier, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde gösterdiği hızlı yükse..
İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı
Medya

İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken bile övmek zorunda kaldı. İngiliz dergi, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay