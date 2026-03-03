Otomobil alacaklara büyük fırsat! Nissan’dan 300 bin TL’ye varan destek
Nissan Türkiye, 2026 model yılına özel Mart kampanyasını duyurdu... Qashqai ve Juke başta olmak üzere birçok modelde nakit alım desteği sunuluyor.
Mart ayında yeni bir otomobil sahibi olmayı planlayanlar için Nissan Türkiye’den dikkat çeken kampanya geldi. Mart ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için Nissan Türkiye, 2026 model yılına özel cazip kampanyalarını duyurdu. Kampanyanın odağında, segmentinin güçlü oyuncuları Nissan Qashqai ve Nissan Juke yer alıyor. Hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik hazırlanan avantajlı finansman seçenekleri ve nakit alım destekleriyle Mart ayı boyunca Nissan sahibi olmak çok daha erişilebilir hale geliyor.
C-SUV segmentinin öncülerinden Nissan Qashqai, Mart ayına özel avantajlarla dikkat çekiyor.QashqaiDesignpack 2025 model yılı için 2.249.000 başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. QashqaiMildHybrid’inDesignpack ve Skypack 2WD versiyonlarında hem bireysel hem de ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım desteği sunuluyor. Güçlü ve verimli mildhybrid motor teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve konfor odaklı donanımıyla Qashqai, şehir içi ve uzun yol kullanımında dengeli bir sürüş deneyimi vadediyor.
Elektrifikasyon teknolojisinin yenilikçi temsilcisi Qashqai e-POWER modelinde ise hem bireysel hem de ticari müşteriler için 300.000 TL’ye varan nakit alım desteği avantajı sağlanıyor. Benzinli motorun yalnızca elektrik üretmek için çalıştığı ve tekerleklerin tamamen elektrik motoruyla hareket ettiği e-POWER sistemi, elektrikli sürüş hissini şarj gereksinimi olmadan sunarak segmentinde fark yaratıyor.
Dinamik tasarımı ve kompakt SUV karakteriyle öne çıkan Nissan Juke, Mart kampanyasında farklı müşteri gruplarına özel avantajlarla sunuluyor. Nissan JukeTekna MT versiyonunda bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım desteği sağlanırken, buna ek olarak 240.000 TL için 12 ay vadeli aizli kredi imkânı sunuluyor. Nissan Juke’unTekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım desteği uygulanıyor ve buna ilave olarak 500.000 TL için 6 ay vadeli aizli ticari kredi desteği veriliyor. Şehir hayatının enerjisine uyum sağlayan kompakt yapısı, ileri güvenlik teknolojileri ve çarpıcı tasarımıyla Juke, Mart ayında hem bireysel hem de ticari müşteriler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.
Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi modelinde KOBİ’lere 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor; dileyen müşteriler bu desteğe ek olarak 3 ay ertelemeli 1.000.000 TL tutarında 12 ay vadeli aizli ticari kredi fırsatından da yararlanabiliyor.
Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi, Yeni Townstar Van EV ve Yeni TownstarCombi EV modellerinde ise KOBİ’lere 3 ay ertelemeli 1.000.000 TL tutarında 12 ay vadeli aizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Mart ayı boyunca geçerli olan 2026 model yılı kampanyaları kapsamında Nissan Türkiye, Qashqai ve Juke başta olmak üzere geniş ürün gamında sunduğu avantajlarla hem bireysel hem de ticari müşterilere kazançlı çözümler sunuyor. Detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcıları ziyaret edilebilir.
