Otomobil alacaklara büyük fırsat! Nissan’dan 300 bin TL’ye varan destek

Dinamik tasarımı ve kompakt SUV karakteriyle öne çıkan Nissan Juke, Mart kampanyasında farklı müşteri gruplarına özel avantajlarla sunuluyor. Nissan JukeTekna MT versiyonunda bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım desteği sağlanırken, buna ek olarak 240.000 TL için 12 ay vadeli aizli kredi imkânı sunuluyor. Nissan Juke’unTekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım desteği uygulanıyor ve buna ilave olarak 500.000 TL için 6 ay vadeli aizli ticari kredi desteği veriliyor. Şehir hayatının enerjisine uyum sağlayan kompakt yapısı, ileri güvenlik teknolojileri ve çarpıcı tasarımıyla Juke, Mart ayında hem bireysel hem de ticari müşteriler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.