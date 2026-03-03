Ronaldo’nun sakatlığı Portekiz’i alarma geçirdi!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da forma giydiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Al Fayha maçının son bölümünde oyunda aksayan yıldız futbolcunun durumu şüpheli olarak değerlendiriliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’na aylar kala gelen bu gelişme, Portekiz cephesinde endişe yarattı. Sağlık kontrollerinin ardından Ronaldo’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, ligde Al Fayha ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Maçın ardından ağrılar içinde kenara gelen tecrübeli futbolcunun bacağına buz uygulaması yapılması, durumun ciddiyeti konusunda soru işaretlerini artırdı.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun aktardığı bilgilere göre, karşılaşma sonrası detaylı kontroller için hastaneye sevk edilen Ronaldo’nun sağlık durumu netlik kazanmadı. Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus ise maç sonrasında yaptığı açıklamada oyuncusunda yoğun kas yorgunluğu tespit edildiğini ve resmi sağlık raporunun beklendiğini söyledi.

Ancak asıl tedirginlik Portekiz’de yaşanıyor. 2026’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na aylar kala gelen bu gelişme, Ronaldo’nun kariyerindeki altıncı Dünya Kupası’na katılma hedefini riske sokabilir. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez’in kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli yıldızın durumu, ülke kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor. 41 yaşındaki Ronaldo’nun sakatlığının boyutu ve sahalara dönüş süresi yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Portekiz basını ise gelişmeleri “Dünya Kupası hayali tehlikede” başlıklarıyla duyurmaya başladı.