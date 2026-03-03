Okan Buruk'tan Yunus Akgün talimatı!

Okan Buruk’un, Juventus ve Alanyaspor maçlarında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Yunus Akgün’ün takım için önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş JK ve Liverpool FC karşılaşmalarında 25 yaşındaki futbolcuyu sahada görmek istediği ve bu doğrultuda sağlık heyetiyle görüşme yaptığı belirtildi.

OKAN BURUK'TAN TALİMAT

Teknik direktör Okan Buruk’un, Juventus ve Alanya maçlarında ağrıları nedeniyle oynamayan Yunus’un önemine dikkat çekerek, Beşiktaş ve Liverpool karşılaşmalarında 25 yaşındaki futbolcuyu sahada görmek istediği ve sağlık heyeti ile konuştuğu belirtildi.

Yunus’un özellikle ön alan baskısı için önemli olduğunu düşünen Okan Buruk’un bu nedenle eksikliğini hissedildiği ifade edildi.

Osimhen’in rakip savunmaları hataya zorlayan yüksek enerjisinin, arkasında Yunus olduğunda daha da etkili olduğunu düşünen Okan Buruk’un ön alan baskısından taviz vermeyeceği bildirildi.

DERBİDE OYNAYACAK

Son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yunus Akgün’ün hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinde büyük ihtimal forma giyeceği öğrenildi. Yunus’un ilk 11’de olduğu denklemde Gabriel Sara’nın kulübeye çekileceği belirtildi.