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Uçuk nedir neden olur? Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer?

Günlük hayatta sık sık rastlanan sorunlardan olan uçuk, ciddi problemlerin habercisi olabiliyor. Halk arasında genellikle korkudan oluştuğuna dair bir inanış bulunan uçuk, en sık dudaklar, ağız etrafı, burun ve çenede kendisini gösteriyor. Peki, uçuk nedir? Dudakta uçuk neden olur? Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:37
Uçuk nedir neden olur? Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer?

Günlük hayatta sık sık rastlanan sorunlardan olan uçuk, ciddi problemlerin habercisi olabiliyor. Halk arasında genellikle korkudan oluştuğuna dair bir inanış bulunan uçuk, en sık dudaklar, ağız etrafı, burun ve çenede kendisini gösteriyor. Peki, uçuk nedir? Dudakta uçuk neden olur? Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer? İşte detaylar...

Uçuk nedir, neden olur?

Uçuk yani tıptaki adı Herpes Simpleks Virüsleri (HSV), işide kaşıntılar oluşturarak, cildi tahriş eden bir enfeksiyon hastalığı çeşididir. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Mustafa Torun, uçuk probleminin nedenleri ve tedavisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Halk arasında genellikle korkudan oluştuğu düşünülerek fazla ciddiye alınmayan, tedavisi için sadece merhem sürerek geçiştirilen uçuk rahatsızlığının sanıldığının aksine masum olmadığını öne süren Mustafa Torun, özellikle çocuklarda ve hastane personellerinde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Herpeks Simpleks virüslerinin dünya çapında oldukça yaygın olduğunu söyleyen Mustafa Torun, “Dudakta ve ağızda uçuk yapan tipi (Tip-1) ile üreme (genital) organlarında uçuk yapan ve cinsel yol ile bulaşan tipi (tip-2) iyi bilinen virüslerdir. Kanserojen virüslerden biri olan Herpes grubu virüsler, özellikle bağışıklığı baskılanmış ve gebe hastalarda son derece önemlidir. Belki de dudağımızda veya ağzımızda karşılaştığımız ve korkudan olduğunu düşünerek ciddiye almadığımız, üzerine gelişigüzel merhem sürdüğümüz bu virüs ailesi, sanıldığının aksine masum olmadığı kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı. Herpes virüsü grubunda olan virüs çeşitlerini de aktaran Torun, “HSV Tip-1 dediğimiz tür dudakta ve ağızda uçuk ve diğer önemli enfeksiyonları oluşturur, HSV Tip-2 üreme organlarında enfeksiyon yapar, Varisella Zoster Virüsü ise su çiçeği ve zona hastalığını oluşturur. Epstein Barr virüsü vardır ve bu da öpücük hastalığı yapar. Daha sonra Cytomegalovirüs rahim içi enfeksiyonlara yol açar. İnsan Herpes Virüs tip-6 olarak bildiğimiz altıncı hastalık ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda önemlidir. Son olarak İnsan Herpes Virüs tip-8 dediğimiz Kaposi sarkomu ile ilişkili virüstür” şeklinde konuştu.

“RİSK OLUŞTURAN ETKENLER”

Uçuk yani HSV Virüsünün olduğu enfeksiyonlarda karşılaşılabilecek bulgulara değinen Mustafa Torun, “Ağız içi, dudak, parmaklar dolama şeklinde vb durumlarla karşılaşılabilir. Cilt ve üreme organlarında içi su dolu, kaşıntılı döküntüler (vezikül) veya beyaz sarı renkte kabuklu yaralar, dişeti ve ağızda iltihaplar, birincil Herpes enfeksiyonlarında (sıklıkla HSV tip-1 yapar) beyin zarı ve beyin iltihabı (meningoensefalit), gözün saydam tabakası olarak bildiğimiz korneanın ve göz akı üstündeki konjonktiva denen zarın iltihaplanması ve buna ait bulgular (Keratokonjonktivit), HSV tip-2 üreme sisteminde iltihaplar, omurilik çıkışlı sinir kökleri iltihabı (radikülit) ile aseptik menenjit (virüslerle olan) yapabilir. HSV enfeksiyonları bazı organ iltihapları bulguları ile karşımıza çıkabilir. Bunlar yemek borusu (Ösefajit), karaciğer(hepatit), cilt(dermatit) ve akciğer (pnömonit) iltihaplarıdır” diye konuştu.

Uçuğun tanısı

Genç doktor adaylarına HSV virüsü için hastalığın tanısına varma yollarını da ihmal etmeyen Mustafa Torun, “İyi bir öykü ve fizik muayenede döküntü, yaralar ile oluşturduğu çeşitli tablolarla tanıya yaklaşabiliriz. Kesin tanı, alınan kan ve vücut sıvılarında virüs aranması, serolojik testler ile koyulur veya HSV- DNA için PCR testi yol göstericidir. Cilt döküntü ve yaralarının kazınıp, ‘Çok çekirdekli Dev hücrelerin’ mikroskopta görülmesi önemlidir. Ağır Herpes enfeksiyonlarında (Menenjit, ensefalit gibi beyin zarı ve beyin iltihabında) Asiklovir’in damar içi formu kullanılmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda sık aralıklarla ağızdan kullanılan formu verilebilir. Biyoyararlanımı daha iyi olan ‘Valasiklovir ve Famsiklovir’ son zamanlarda ağızdan tercih edilen Asiklovir türevleridir. Herpes enfeksiyonlarında tedavi ne kadar erken başlanılırsa başarı şansı o kadar fazladır. 3 günden sonra başlanılan (Özellikle ağızdan tedavide) tedavilerin başarı şansı çok azdır. Pomat ve merhem formları ile tedavilerin yararları tartışmalı olup tavsiye edilmemektedir” dedi.

Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer?

1. Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye
başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

2. Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir.

3. En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:37
  1. Uçuk
  2. Uçuk nedir
  3. uçuk neden olur
  4. Uçuk tedavisi
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  6. Doğal yöntemlerle uçuk nasıl geçer?
  7. Uçuk geçirme yolları
  8. Uçuk geçirme yolları nelerdir

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