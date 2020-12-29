Uçuk nasıl iyileşir? | Zaman zaman bazı kişiler uçuk sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Uçuktan kurtulmak için eczanelerden çeşitli ürünler temin edebilirsiniz. Ayrıca her evde bulunan basit ve ucuz malzemelerle de uçuk problemini bir günde rafa kaldırabilirsiniz. Peki, uçuk nasıl geçer?

Uçuk nedir?

Uçuk basit bir sorun olarak görülse de ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple geçmeyen ya da sık sık tekrara eden uçuklarda bir uzmana görünmek en doğrusu olacaktır. Uçuk; herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu gelişen ve ömür boyu tekrar edebilen viral bir enfeksiyondur. Herpes labialis dudaktaki, herpes genitalis cinsel bölgedeki uçuk enfeksiyonuna verilen isimdir; ayrıca göz, beyin gibi organlarda dahi herpes enfeksiyonu olabilir.

Herpes enfeksiyonları kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması durumunda genellikle bir hafta içerisinde kendiliğinden geçebilmektedir. Ancak ağrılı ve kaşıntılı yaralar da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda hekim tarafından krem veya çeşitli ilaçlar verilebilir.

Uçuk nasıl geçer? | Ev yapımı uçuk kremi

Dudaklarda meydana gelen uçuklardan kurtulmak isteyenler bunun için ne kullanabileceklerini araştırıyor. Her evde bulunan son derece ucuz bir yöntemi sizinle paylaşalım. Bir poşet çay alın. Sıcak suyun içinde bekletin. Çay poşetini bir kenara alın ve ılınmasını bekleyin. Siz bu arada çayınızı içebilirsiniz. Ilınan çay poşetini uçuğun üzerine yerleştirin. Bu yöntem sayesinde uçuktan hızla kurtulacaksınız. Uçuk için üretilen ilaçlarda da siyah çay bulunduğu uzmanlarca belirtiliyor.

Zerdeçal bal ikilisi

Zerdeçal ve bal sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlar arasındadır. Bu ikili bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra kalpten bağırsak sağlığına kadar vücuda pek çok yarar sağlar. Zerdeçal anti bakteriyel bir üründür. Toz zerdeçal ve bir miktar balı karıştırın. Hazırladığınız karışımı uçuğunuzun üzerine sürün. Zerdeçal ve bal ikisi hızlıca çalışmaya başlayacak ve kısa sürede uçuktan kurtulacaksınız.

Çay ağacı yağı şifası

Çay ağacı yağı son derece faydalı esansiyel yağlardan biridir. Saç ve cilt bakımı için sıklıkla tercih edilen çay ağacı yağını uçuk için de kullanabilirsiniz. Birkaç damla çay ağacı yağını bir pamuğa damlatın. Pamukla uçuğu silin. Çay ağacı yağı hızla etkisini gösterecektir.