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Ücretsiz tohumlar ne zaman dağıtılacak? Çiftçiye ücretsiz tohum ne zaman verilecek

Ücretsiz tohum dağıtımı ne zaman? Binlerce çiftçi ücretsiz ata tohumların ne zaman dağıtılaca konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ücretsiz tohumların dağıtımına ilişkin tarihi açıkladı. Peki ücretsiz tohum ne zaman verilecek? İşte detaylar.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
Ücretsiz tohumlar ne zaman dağıtılacak? Çiftçiye ücretsiz tohum ne zaman verilecek

Ücretsiz tohum dağıtımı ne zaman? Binlerce çiftçi ücretsiz ata tohumların ne zaman dağıtılaca konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ücretsiz tohumların dağıtımına ilişkin tarihi açıkladı. Peki ücretsiz tohum ne zaman verilecek? İşte detaylar.

Türkiye’nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığını anlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2020 yılında isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ata tohumu verileceğini söyledi. Saraçoğlu, ata tohumunu alan kişilerin bunları çoğaltmakla yükümlü olduklarını anlattı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:13
  1. çiftçiye ücretsiz tohum ne zaman verilecek
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  8. 2019 sertifikalı tohum destekleri ne zaman ödenecek
  9. sertifikalı buğday tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek
  10. sertifikalı buğday tohum desteği ne zaman ödenecek
  11. sertifikalı tohum desteği ne zaman yatacak
  12. sertifikalı tohum kullanım desteği 2019ne zaman ödenecek

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