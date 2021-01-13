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Eğitim Ücretsiz tablet başvuru şartları nelerdir?
Eğitim

Ücretsiz tablet başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimler bir müddettir online olarak devam ediyor. Bu durumda tablet ihtiyacı olup da maddi durumu elverişli olmayan öğrencilere ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak. Peki tablet başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:39:00 -
Ücretsiz tablet başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 47 bin adet ücretsiz tablet dağıtımının 26 şehirde yapılacağı bildirildi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğimizin 4. fazını gerçekleştiriyoruz. 25 GB aylık internet paketiyle 47 bin cihaz daha öğrencilerimiz için 26 ilimize ulaşıyor, toplam 313 bin 500 tabletin dağıtımı tamamlandı. Bu ayın sonunda 500.000 öğrencimize ulaşmış olacağız." dedi.

Ücretsiz tablet başvuru şartları

Ücretsiz tablet için başvuru şartları şu şekilde:

- Ailenin gelir düzeyi

- Yüz yüze eğitime devam etme durumu

- Eğitim çağındaki kardeş sayısı

- Özel eğitim gereksinim halleri vb. durumlar

Bu şartlara sahip olanlar başvuruda bulunmuyor. Okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bu şartları taşıyan, ihtiyaç sahibi olarak gördükleri öğrencilere ücretsiz olarak tabletleri ulaştırıyor.

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