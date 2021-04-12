Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada koronavirüs salgını döneminde tüketiminin azalması nedeniyle stoklarda artış yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği belirtildi. Aynı zamanda Bakan Dr. Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan ayı öncesi başlanmasına ilişkin açıklamaları kamuoyuna yansımış olduğu ifade edildi.

Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı nasıl yapılacak?

Patates ve kuru soğan alımına başlandığı ifade edilen açıklamada, "TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu olmadığı da belirtildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacak olduğu ifade edilen açıklamada, alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirler olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek Valilikler aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamanın sonunda, “Bakanlığımızın verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.