Ücretsiz olduğunu duyan koştu, dağıtım sırasında izdiham yaşandı!

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini anlatan Önal, "Kırıkkale Belediye'mizin ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Katılım çoktu, yoğun ilgi var. Talep var şu anda da halen devam ediyor belediyemizin ata tohumlarını dağıtma işlemi. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" ddiye konuştu.

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