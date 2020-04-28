Ücretsiz maske dağıtımında yeni düzenleme

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak.

Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.