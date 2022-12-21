Ücretsiz kurslara başvurular 9 Ocak’ta

21 Ocak 2023’te başlayacak kurslar 5 Şubat 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Yarıyıl dönemi matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak 2023, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak 2023’te okullara yapılacak. BİLSEM kursları için de öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak 2023, öğrenciler 9-13 Ocak 2023’te yapacak. BİLSEM kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.