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Eğitim Ücretsiz kurslara başvurular 9 Ocak’ta
Eğitim

Ücretsiz kurslara başvurular 9 Ocak’ta

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak’ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 22:24:00 -
Ücretsiz kurslara başvurular 9 Ocak’ta

21 Ocak 2023’te başlayacak kurslar 5 Şubat 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Yarıyıl dönemi matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak 2023, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak 2023’te okullara yapılacak. BİLSEM kursları için de öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak 2023, öğrenciler 9-13 Ocak 2023’te yapacak. BİLSEM kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

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