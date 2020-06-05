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Ekonomi

Ücretsiz izne çıkanı sigortası yatırılır mı?

Ücretsiz izne çıkan ne kadar maaş alır? Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ücretsiz izne çıkartılmış olanlar günlük 39.24 TL (aylık 1.168 TL) tutarındaki nakdi ücret desteğinden yararlanacaklar. Peki ücretsiz izin parası eksik yatırılır mı? Ücretsiz izne çıkanı sigortası yatırılır mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:10:00 - 2020-06-05 17:10:41
Ücretsiz izne çıkanı sigortası yatırılır mı?

İzin süreci boyunca iş sözleşmesi askıda kalır, işçinin sigorta primleri ödenmez, ücreti hesaplanmaz. İşveren, yeni yasanın verdiği hakla, fesih yasağı olan 3 ay boyunca uygun gördüğü işçilerini ücretsiz izne çıkarabilir. İş yerinde bazı işçileri çalıştırıp bazılarını ücretsiz izne ayırmak mümkün. Ücretsiz izin işveren tarafından tüm ay boyunca ya da kısmen uygulanabilir.

Ücretsiz izin parası eksik yatırılır mı?

Ücretsiz izne çıkartılan bir çalışanı işveren hem fiili hem de uzaktan çalıştıramaz. Çalıştıramayacağı için de maaşınızdan herhangi bir düşme yapamaz. Eğer ücretsiz izin süresinde işveren sizi çalıştırırsa cezai yaptırım uygulanır.

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