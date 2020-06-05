Ücretsiz izne çıkanı sigortası yatırılır mı?

İzin süreci boyunca iş sözleşmesi askıda kalır, işçinin sigorta primleri ödenmez, ücreti hesaplanmaz. İşveren, yeni yasanın verdiği hakla, fesih yasağı olan 3 ay boyunca uygun gördüğü işçilerini ücretsiz izne çıkarabilir. İş yerinde bazı işçileri çalıştırıp bazılarını ücretsiz izne ayırmak mümkün. Ücretsiz izin işveren tarafından tüm ay boyunca ya da kısmen uygulanabilir.

Ücretsiz izin parası eksik yatırılır mı?

Ücretsiz izne çıkartılan bir çalışanı işveren hem fiili hem de uzaktan çalıştıramaz. Çalıştıramayacağı için de maaşınızdan herhangi bir düşme yapamaz. Eğer ücretsiz izin süresinde işveren sizi çalıştırırsa cezai yaptırım uygulanır.