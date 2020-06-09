Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödemesi yapılıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi “Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?” sorunun cevabını araştırmaya başladı.

Ücretsiz izin maaşı başvurusu nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı 9 Haziran

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunanlarının maaşları hesaplarına, bulunmayanların ise ücretleri PTT'ye yatırılıyor.