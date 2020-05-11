Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 lira maaş ödeniyor. Vatandaşlar, maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte, detaylar.

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları

Ücretsiz izin maaş desteğine nasıl başvuru yapılacağıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği ödenecek" dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz. Bunun için “uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak?

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8’inde hesaplara yatırılacak. İlk maaşlar 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yattı. Ancak İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunmayanların ücretleri PTT'ye yatırıldı. Vatandaşlar maaşlarını PTT'den çekebilecek.

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