Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara devlet 1.170 lira maaş ödemesi yapıyor. 8 Haziran itibariyle vatandaşlar “Bugün ücretsiz izin ödeneği yatar mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Ücretsiz izin maaşı başvurusu nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz.

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Ücretsiz izin maaşı yattı mı? | Ücretsiz izin maaşı bugün yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8’inde hesaplara yatırılacak. İlk maaşlar 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yattı. İkinci ödemeler 8 Haziran’da yapılacak. İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunanlarının maaşları hesaplarına, bulunmayanların ise ücretleri PTT'ye yatırılıyor.

İŞKUR hesabına ıban kaydet | İŞKUR’a iban numarası nasıl kaydedilir?

İŞKUR IBAN kaydet | Ücretsiz izin maaş desteği her ayın 8’inde PTT’ye yatacak. PTT hesabı olanlar kartlarıyla maaşlarını çekebilir. Şayet PTT’ye ait hesabınız yoksa illa da şubeye gidip sıra bekleyip para almanız gerekmiyor. İŞKUR E Şube’den sisteme kişisel IBAN adresini kaydedip maaşınızın eft yoluyla hesabınıza yatırılması mümkün.

Öncelikle “esube.iskur.gov.tr” adresine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme şifrenizle girmeniz gerekiyor. Şifrenizi unuttuysanız; ya da daha önceden bir hesabınız yok ise kimlik bilgilerinizle işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Şifreyle sayfanıza girdikten sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız" sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranın alt kısmında IBAN kısmına 26 karakterli IBAN numaranızı boşluksuz girmeniz gerekiyor. IBAN numaranızı girdikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan “Kaydet” butonuna basmanız yeterdi.