İşten çıkarma yasağı ne zaman son? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım Cuma gününden itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Söz konusu kısıtlamalar kapsamında sinemeler, kıraathaneler kapatıldı kafe ve restoranlar paket servise geçti. Hal böyle olunca pek çok vatandaş işten çıkarma ya da ücretsiz izne çıkarılma durumuyla karşı karşıya kaldı. Peki, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Ücretsiz izin maaşı yatacak mı? Aralık ayında nakdi destek maaşı yatacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında işten çıkarma yasağı devreye alındı. Bununla paralel olarak ücretsiz izne çıkarılanlara aylık 1.177 lira ödeme yapılmaya başlandı. Yeni tedbirlerin gelmesiyle birlikte vatandaşlar işten çıkarılma ya da ücretsiz izne çıkarılma ihtimallerinin oluşması sebebiyle kaygılı.

Resmi Gazete’de yayınlanan son karara göre işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı 17 Ocak 2021’e kadar iki ay daha uzadı. Şayet tedbirler devam ederse hükümet işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin ödeneğini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilir. Elbette bu bilgi şimdilik resmi olarak açıklanmadı sadece kulislerde konuşuluyor.