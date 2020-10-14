Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? Çin’in Wuahn ketinde aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından hızla önlemler alındı. Sosyal mesafenin korunmadığı alanlar kapatıldı. Bu süreçte vatandaşların maddi güçlükler yaşamaması için devlet ekonomik destek paketleri oluşturdu. İhtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira dağıtılırken, işten çıkartılma yasaklandı. Ayrıca kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşlarıyla hem işverenlere hem de çalışanlara can suyu olundu. Nakdi destek yani ücretsiz izin maaşı alanlar ödemelerin sona erip ermediğini merak ediyor. Peki, ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?

Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eylül ayında yaptığı açıklamada ücretsiz izin maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Nakdi destek ve kısa çalışma ödeneği 17 Kasım'da sona erecek. Ayrıca işten çıkarma yasağı da 17 Kasım'da sona erecek.

Nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı vatandaşların TC kimlik numarasının son numarasına göre yatırılıyor. Nakdi destek maaşları her ayın 8'inde ödenmeye başlıyor. TC kimlik numarasının son rakamı 0-2-4 olanlar ayın 8'inde, son rakamı 6 ve 8 olanlar ise ayın 9'unda maaşlarını alıyor. İŞKUR sisteminde IBAN numarası kayıtlı olanların maaşları hesaplarına yatırılıyor. Sistemde IBAN numarası olmayanlar ise maaşlarını PTT şubelerinden alabiliyor.