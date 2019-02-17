Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği muhtaç hanelere elektrik desteğinin önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor.17 Şubat 2019 Pazar 11:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlaması planlanıyor.
Posta'daki habere göre, düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak.
Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak.
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