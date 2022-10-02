Ücretlinin kaybını telafi edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasında ekonomik gelişmelere dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Enflasyona ezdirmeyiz

“Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. KKM olduğu bir dizi tedbirlerle paniğin önünü kestik. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz.”

Anayasa ukde kaldı

Yeni Anayasayı hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “İçimizde ukde kalan bir konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkaran sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz.”

Terörün son çırpınışı

Terörle mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin bir numaralı sorunu uzun yıllar boyunca terördü. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirirken, sınırlarımız dışında da adeta felç ederek yeni bir güven ve huzur iklimi oluşturduk. Bu gerçeği elini vicdanına koyan kimse inkar edemez. Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Operasyonlarla terör örgütleri sınırlarımız içerisinde bitirildi. Terörizmle mücadelede kararlılığımızı NATO’nun son genişleme zirvesinde gösterdik. İsveç ve Finlandiya’nın taahhütleri yerine getirip getirmediğini titizlikle takip ediyoruz. Verilen sözler tutulana kadar kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz.”

Yunan, tahriki bırak!

Yunanistan’a göndermelerde bulunan Erdoğan, şunları anlattı: “Yunanistan’ın silahlandırılması akılla, izanla ve müttefiklikle bağdaşmaz. Yunanistan’ı kimin üzerimize salmaya çalıştığını biliyoruz. Oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Tahrik siyaseti gütmek kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Yunanistan’a halkını felakete sürükleyecek davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk vardır. Ambargolara son verilmeli ve tanınma ve meşruiyete dair verilen sözler tutulmalıdır. ABD’nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz.”

Aileyi koruyacağız

Aile kurumlarına yönelik kasıtlı saldırıların farkında olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; “Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye çıkarmak, her türlü tehditten korumak için tarihi reformlar yaptık. Aile kurumumuza yönelik kasıtlı saldırıların farkındayız. Aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik adımları, yeni unsurlarla destekleyeceğiz.”

Şentop: Güç barışta

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, şunları dile getirdi: “Bir devlet tarihi bir devir olarak değerlendirilir. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, hepimizindir. Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır. Azerbaycan vatan muharebesiyle birlikte hukuksuzluğa son vermiştir. KKTC’yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye, Ersin Tatar’ın yaklaşımını ve KKTC’nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.”