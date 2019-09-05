Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? | E-devlet ücretli öğretmenlik başvurusu yapma

29 Ağustos Perşembe itibariyle başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

PTT'den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik' terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek?

29 Ağustos tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 6 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvurular 6 Eylül 2019 tarihinde değerlendirmeye alınacağından dolayı bu tarihten itibaren yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nedir?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

Ücretli öğretmen alımı için gerekli belgeler nelerdir?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

2 yıllık önlisans mezunları ile üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencileri öğrenim belgeleri ile ihtiyaç duyulan branş olduğu durumda başvuru yapabilmektedirler.