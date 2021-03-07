Memur ve emekli maaşına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2021 yılının ilk zam oranı yüzde 7,36 olarak belirlendi. Ücretli öğretmenlerin maaşları da yapılan bu zamdan etkileniyor. Çeşitli sebeplerden dolayı bir başka öğretmenin yerine görevlendirilen öğretmenler ders başı ücret alıyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmen nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir.

Ücretli öğretmenlerin maaşları ne kadar? Sözleşmeli öğretmen ücreti 2021

Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ücret alıyor. Haftada 15 saat derse giren bir öğretmenin alacağı ücret 1.187,07 TL olarak hesaplanıyor.

Haftada 20 saat ders veren bir ücretli öğretmenin maaşı ise 1.582,35 TL.

Haftada 30 saat ders veren ücretli öğretmenler ayda 2.283,16 TL ücret alıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Son yıllarda pek çok işlem online olarak yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de sözleşmeli öğretmenlik başvuru. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyenler başvurularını e devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilir.

Sözleşmeli öğretmenlik şartları nelerdir?

Ücretli öğretmen olmak için kişilerin KPSS puanına ihtiyaçları bulunmuyor. Fen - Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar da ücretli öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunabilir.

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