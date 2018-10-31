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Ücretlerini alamayan işçiler tepki gösterdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yol yapımında çalışan ve 4 aydır ücretlerini alamadıklarını söyleyen taşeron firma işçileri, duruma tepki gösterdi. Şantiye şefi ile işçiler arasındaki kısa süreli gerginliği jandarma önledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:24
Ücretlerini alamayan işçiler tepki gösterdi

Karabük- Bartın karayolu yapımında çalışan taşeron firma işçisi yaklaşık 30 kişi 4 aydır ücretlerini alamadıklarını belirterek iş bıraktı. Yapımı devam eden yolun Beştepeler mevkiindeki duruma tepki gösteren işçiler ile şantiye şefi Kemal Özkan arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginliği jandarma önledi. Kemal Özkan, firma sorumlusunu aradığı cep telefonunun hoparlörünü açarak işçilerin, ücretlerinin ne zaman ödeneceğini duymak istediğini söyledi. Firma sorumlusu tahsilat yapılır yapılmaz işçilere paralarının ödeneceğini söyledi. İşçilerden Ümit Bahadır telefonun diğer ucundaki firma yetkilisine, "İçimizde evli olan var. Çocuğu yeni dünyaya gelenler var. Sadece kendi haklarını istiyorlar. En azından, Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyarak sadece bir gün verin. O vermiş olduğunuz belirli günde arkadaşlarımızın o hakları, alın teri parası ellerine geçsin. Biz bunu istiyoruz" diye konuştu. Yapılan görüşmelerin ardından işçiler dağıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:24
  1. Bartın
  2. Karabük
  3. Safranbolu
  4. yol yapımı
  5. işçi protestosu
  6. ücretlerini alamayan işçiler isyan etti

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