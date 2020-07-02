Koronavirüs salgını yalnızca sağlık alanını değil ekonomiyi de etkiledi. İşletmelerin ve çalışanların mağdur olmaması için devlet pek çok destek uygulaması başlattı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara devlet nakdi destek yardımı yapılıyor. Mayıs ve haziran aylarında nakdi destek maaşları hesaplara yattı. Temmuz ayında nakdi destek maaşının ne zaman yatırılacağı merak konusu. İşte, detaylar.

Ücretiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Nakdi destek yardımı ayın kaçında ödenecek?

Nakdi destek maaşının üç ay ödeneceği nisan ayında açıklanmıştı. Ancak 29 Haziran’da yapılan kabine toplantısında nakdi destek ve kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatıldığı açıklandı. Nakdi destek başvuruları bireysel olarak değil işçinin çalıştığı kurumca yapılıyor. Nakdi destek maaşı PTT’ye gönderiliyor. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları ise hesaplarına gönderiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt nakdi destek maaşlarının ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.