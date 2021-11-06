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Gündem Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?
Gündem

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Emekli Askeri hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Türkiye’ye hedef alan ABD’li senatör Bop Menendez’e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşımda bulunan Üçok, “Be Allahsız, bütün dünyayı on defa yok edecek kadar nükleer füze ürettin yetmedi. Milyonlarca insanı öldürdün yetmedi. Bizim ürettiğimiz dronlar mı battı…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:46:00 -
Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

İHA ve SİHA’lar üzerinden Türkiye tehdit eden ABD’li senatör Bob Menendez’in skandal sözlerine Ahmet Zeki Üçok’tan tepki geldi. 

Türk İHA ve SİHA’ları ABD’li ismi rahatsız etti

Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesinde Suriye’den Libya’ya ve Karabağ’a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA’lar dünyanın büyük ilgisini çekerken Rum ve Ermeni lobisi destekçisi ABD’li senatörü rahatsız etti. ABD’li senatör Menedez ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde Türkiye’yi hava araçları üzerinden hedef aldı. 

“Barış ve insan hakları için tehdit”

Türk SİHA’larının barış ve insan hakları için tehdit olduğunu iddia eden ABD’li senatör Menendez, “ABD, bu İHA ve SİHA’larda kullanılan parçaları Türkiye’ye satmamalı. Türkiye’nin İHA ve SİHA programının ABD’nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın” sözleriyle Türkiye’ye ambargo uygulanmasının istemişti. 

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tepki gösterdi

Türkiye’ye hedefe koyan ABD’li senatöre emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya hesabı üzerinden iki dilde tepki gösterdi. 

Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi: 

“ABD’li Senatör Bob Menendez, “Türkiye’nin dron üretmesi dünya barışı ve insan hakları için büyük bir tehlikedir”demiş.

Be Allahsız,

bütün dünyayı on defa yok edecek kadar nükleer füze ürettin

yetmedi.

Milyonlarca insanı öldürdün

yetmedi.

Bizim ürettiğimiz dronlar mı

battı …na?”

 

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